Sant’Agnese, gli interessi si ’mangiano’ gli utili

Il complesso termale e alberghiero Santa Agnese di Bagno di Romagna è chiuso per la sosta invernale (riaprirà pochi giorni prima della Pasqua, che quest’anno cade il 20 aprile), ma le sue vicissitudini tengono banco a Bagno di Romagna. Che ci sia qualcosa che non va è testimoniato dal fatto che quest’anno non c’è stato il tradizionale pranzo di fine stagione dei dipendenti. Secondo le voci che girano in paese gli amministratori e il sindaco del Comune di Bagno di Romagna Enrico Spighi (controlla le Terme Santa Agnese con il 68% delle azioni) sarebbero preoccupati per le sanzioni comminate dall’Ispettorato del lavoro (227.000 euro in totale, dei quali 19.000 già pagati) e per gli oltre 200.000 euro di crediti dei dipendenti per arretrati non pagati, come certificato dall’Ispettorato del lavoro, ma c’è dell’altro: negli ultimi anni si sono create divisioni tra i dipendenti e c’è chi ha lasciato il lavoro per non essere costretto a vivere in un clima avvelenato.

A maggio ci sarà il rinnovo del consiglio d’amministrazione ed è probabile un ricambio parziale: l’attuale presidente Enrico Camillini, che ricopre anche il ruolo di amministratore delegato, avrebbe manifestato più volte l’indisponibilità al rinnovo dell’incarico. Il nuovo consiglio si troverà a dover affrontare un annoso problema: a fronte di un fatturato che oscilla fra quattro e cinque milioni di euro, la società ha un indebitamento di oltre quattro milioni di euro derivante soprattutto da un mutuo acceso diversi anni fa per l’acquisto del Padiglione delle Fonti dal Comune che aveva urgente bisogno di risanare il bilancio. L’indebitamento (il mutuo si estinguerà nel 2028) comporta per Terme Santa Agnese il pagamento di un’ingente somma di interessi (da 46.000 a 88.000 euro all’anno) che copre circa metà dell’utile netto. Nei nove anni compresi fra il 2015 e il 2023 il totale degli interessi pagati è stato di 596.000 euro, mentre la somma degli utili netti è stata di 517.000 euro.

Per levare il macigno del debito dal bilancio della società per azioni Terme Santa Agnese, che ha un capitale sociale di 2,1 milioni di euro, il Comune di Bagno di Romagna dovrebbe fare un corposo aumento di capitale, ma i vincoli del suo bilancio non lo permettono, oppure cedere una parte consistente delle azioni rischiando di perdere il controllo della gestione e quindi una consistente fonte di consenso.

La situazione è tutt’altro che tranquilla e nei prossimi giorni i dipendenti ai quali l’Ispettorato del lavoro ha riconosciuto un credito nei confronti dell’ente termale dovranno decidere se chiedere il pagamento dell’intera somma o accettare la proposta del sindaco Spighi di accontentarsi del 10%. Pare che pochi siano intenzionati ad accettare la decimazione del credito.