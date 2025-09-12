Sant’Agnese, ricambio continuo del personale

Sono tesi i rapporti fra la dirigenza e numerosi dipendenti di Terme Sant’Agnese, il complesso alberghiero e termale pubblico controllato dal Comune di Bagno di Romagna che detiene il 68% delle azioni. A pesare sul clima aziendale c’è la nota vicenda del controllo dell’Ispettorato del Lavoro che ha evidenziato gravi inadempienze nella gestione del personale che hanno portato a sanzioni per 227.000 euro e al riconoscimento di crediti ai dipendenti per 318.000 euro. Tra un paio di settimane ci dovrebbe essere un’udienza per cercare di trovare un accordo fra l’azienda, che ha chiuso il bilancio 2024 con una perdita di quasi mezzo milione di euro (superiore al 10 per cento del valore della produzione di 4,7 milioni di euro) avendo dovuto effettuare forti accantonamenti per le questioni economiche in discussione con l’Inps e i dipendenti.

Il gruppo di dipendenti ed ex dipendenti che nella primavera scorsa ha formato il Movimento dei Leopoldini (prende il nome dal Granduca di Toscana Leopoldo II che nel 1829 regalò alla città le terme di Santa Agnese) sta lavorando senza fare clamore; tra le cose fatte c’è uno studio su quello che è accaduto fra il personale dal 2019, l’anno in cui l’allora sindaco Marco Baccini impresse un cambio di passo alla gestione delle Terme Santa Agnese, orientamento confermato dall’attuale sindaco Enrico Spighi che rifiuta ostinatamente di incontrarci. Lo studio avrebbe dovuto rimanere riservato, probabilmente perché non ancora completo, ma alcuni dati sono trapelati e quindi li pubblichiamo: negli ultimi sei anni sono una cinquantina i dipendenti che hanno lasciato le terme Santa Agnese, alcuni dei quali pochissime settimane fa. Molti di loro hanno trovato lavoro in strutture concorrenti portandosi dietro clienti con i quali avevano instaurato un rapporto di fiducia. Praticamente è come se ci fosse stato un ricambio completo poiché nel bilancio dell’esercizio 2024 viene riportato che i dipendenti sono 49. Nel dettaglio, se ne sono andati sette dipendenti del reparto di accoglienza ospiti, dieci del reparto termale, undici del servizio in sala del ristorante e sette della cucina, tre addetti alle camere, due della lavanderia e altrettanti dell’amministrazione. A questi vanno aggiunti un fisioterapista e i direttori sanitari Ivan Garzia e Roberto Fabiani, molto noti nel settore termale.

Nessuna notizia, invece, del direttore di struttura la cui nomina era stata data per imminente la scorsa primavera, per cui la gestione è sulle spalle del consiglio d’amministrazione formato da Enrico Camillini, presidente e amministratore delegato, Luca Betti e Sylvia Camagni, consiglieri.