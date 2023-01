Sant’Antonio, ecco la festa di tutti gli animali

di Ermanno Pasolini

Le parrocchie di Savignano sul Rubicone hanno stilato il programma per festeggiare Sant’Antonio Abate protettore degli animali, dopo due anni di sospensione causa pandemia. Oggi, maretdì 17 gennaio giorno delle festa, verranno celebrate messe a Savignano alle 8 nella collegiata Santa Lucia, alle 20.30 a Castelvecchio e alle 20 nella millenaria Pieve di San Giovanni in Compito dove ci sarà anche la benedizione di tutti gli animali. Domenica 22 a Castelvecchio e a Santa Lucia ci sarà anche il pane benedetto e alle 16 a Santa Lucia la benedizione degli animali.

Rispetto anche solo a 30-40 anni fa la festa di Sant’Antonio è molto cambiata. Una volta era in pratica una giornata festiva, le messe si tenevano con il solito orario domenicale e i contadini cominciavano a fare festa. Il prete era impegnato in un lungo giro perché iniziava a benedire le stalle, cominciando subito dopo l’Epifania, il 7 gennaio, perché le case di campagna da visitare erano tante e spesso la cattiva stagione, neve compresa, faceva partire i parroci alla mattina e tornare alla sera, con una brevissima sosta solo per il pranzo. Il prete, sempre accompagnato da uno stuolo di chierichetti muniti di sporte e legacce, i classici fazzolettoni a quadri, lasciava i santini di Sant’Antonio e i contadini li appendevano sulle porte delle stalle, dei pollai e dei capanni degli animali a loro protezione.

Al prete i contadini regalavano uova, salami, salsiccia, vino e formaggio e lui lasciava il pane benedetto che spesso però veniva condiviso dai contadini con gli animali. Un po’ per ciascuno, come si fa fra fratelli. Oggi, anche se nell’era di internet e anche con modi di fare molto diversi, i parroci non vanno quasi più a benedire le stalle, o almeno le loro presenze sono molto rare. Nella Valle del Rubicone l’ultimo prete, poi scomparso, è stato don Sante (Tino) Mancini parroco di Bagnolo di Sogliano al Rubicone che, all’età di 91 anni continuava a fare il giro delle stalle fermandosi soprattutto dai suoi amici sardi.

Sant’Antonio nacque ad Eracreopoli, nel Medio Egitto, circa nel 251 e morì ad Afroditopoli nel 356 alla veneranda età di 105 anni. Fu uno dei più grandi divulgatori del monachesimo orientale. Dice don Piergiorgio Farina parroco della collegiata di Santa Lucia di Savignano: "E’ veramente una antichissima tradizione della benedizione di Sant’Antonio Abate la cui statua fin dal Medio Evo è rappresentata con il porcello ai suoi piedi. Sant’Antonio fu uno dei fondatori del monachesimo, visse per oltre vent’anni nel deserto, lottando contro le tentazioni del demonio e poi fu un modello preso a esempio da tanti monaci fra cui San Benedetto.

Il maiale che si vede nei santini è legato alla tradizione della vita monastica ove si allevavano gli animali e in particolare in questo giorno veniva ucciso il maiale che era offerto a tutti i partecipanti proprio in occasione della festa del santo. Una tradizione continuata nelle campagne fino a qualche decina di anni fa". Ed ora, purtroppo, quasi scomparsa.