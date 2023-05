Sant’Eurosia, oggi ultimo giorno

Terzo e ultimo giorno oggi nel campo sportivo a Castelvecchio di Savignano sul Rubicone della 13ª edizione della Festa di Santa Eurosia. Alle 11 ci sarà la messa nel campo sportivo; alle 14.30 inizierà un pomeriggio in festa con musica; alle 18 Nutella Party e merenda gratis per tutti i bimbi; alle 19 in concerto ’Ctm Academy’ scuola di canto, teatro e musica di Gatteo. Alle 20.30 invece andrà in onda lo spettacolo del ’Gruppo di Ballo Sette Crociari’. Ogni giorno area giochi dalle 17 alle 22; stand gastronomici con ristorante dalle 19 alle 23; Fast Food dalle 19 alle 23.

Oggi a pranzo si potrà prenotare il tavolo al 349- 2838448 oppure 393-7533353. Dalle 9.30 alle 23 pesca di solidarietà. Ingresso sempre gratuito con libero accesso a tutti.