Santo Stefano in musica con il coro ‘Ad Novas’

Il Teatro comunale di Cesenatico si prepara ad ospitare due interessanti appuntamenti culturali a Natale e Capodanno. Nella bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, il giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, alle 17 si terrà il tradizionale Concerto di Natale, con l’esibizione dal vivo del coro polifonico Ad Novas diretto da Monica Poletti, in questa data accompagnato da un quintetto d’archi e pianoforte, per far riecheggiare le musiche della tradizione natalizia classica e moderna. Il biglietto d’ingresso costa 7 euro in platea e palchi; le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 333 2742050. Per l’ultima notte dell’anno la proposta è invece quella di "Un capodanno al bacio!". Torna con questo sottotitolo Grand Soirée Cinemà, la sera del 31 dicembre a partire dalle 21.15. ci saranno nuovi racconti di cinema, divi, star e nuove musiche. I protagonisti sul palco saranno i cantanti e attori Eleonora Mazzotti e Mirco Rocchi, i quali assieme all’attrice Stefania Stefanin, accompagneranno il pubblico lungo i percorsi della "Settima Arte", appunto il cinema, con il maestro Luca Bonucci al pianoforte. In questo spettacolo il fil rouge narrativo srotolerà davanti al pubblico una serie baci appassionanti e musiche travolgenti, tra passione e ironia, tra divertimento e capolavori musicali indimenticabili, quali "Scandalo al sole", "My heart will go on" da Titanic, "La bella addormentata", "As time goes by" da Casablanca, "Il tuo bacio è come un rock" e molti altri indimenticabili successi filmati e cantati, di ieri e di oggi. A mezzanotte, tutti a brindare insieme nel foyer del teatro per l’arrivo del nuovo anno. L’ingresso in platea e palchi cista 20 euro, mentre il loggione 12. Informazioni e prenotazioni al 353 4486079.

Giacomo Mascellani