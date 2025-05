Santuario della Madonna delle Grazie: indulgenze del giubileo

Nello storico santuario delle Grazie di Fiumicino, frazione di Savignano sul Rubicone, i fedeli possono ottenere le grazie e l’indulgenza del Giubileo. Per cercare di portare più fedeli possibile in chiesa a pregare la Madonna delle Grazie, insieme al parroco don Vittorio Mancini è stato stilato un programma per il mese di maggio che prevede ogni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato alle 20.30 il rosario meditato; ogni giovedì alle 20 rosario e messa; domenica alle 10 preghiera mariana, alle 10.15 messa solenne e alle 16 rosario meditato. Il culmine sarà il 31 maggio con una solenne celebrazione del Giubileo alla presenza del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, alle 20.30 l’accoglienza dei pellegrini e rosario, alle 21 messa solenne seguita dalla processione per le vie del paese con l’immagine tanto venerata della Beata Vergine delle Grazie.