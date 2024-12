Sanzio Bissoni nominato coordinatore del Collegio dei Presidenti di Quartiere a Cesena

Sanzio Bissoni è stato nominato coordinatore del collegio dei presidenti di quartiere di Cesena, succedendo a Fabio Pezzi. Bissoni, già coordinatore del quartiere Cervese Nord, è stato votato da tutti i presidenti di quartiere. Classe 1957 e residente a Gattolino, Sanzio Bissoni oggi è pensionato ma ha una lunga esperienza professionale nel settore logistico e dei trasporti, nel mondo delle associazioni di categoria, dove ha ricoperto la carica di presidente di Cna. E’ stato anche consigliere comunale.

"È per me un onore – commenta Bissoni – poter rappresentare il Collegio dei presidenti e dunque i dodici quartieri della nostra città. Alle nostre spalle conserviamo un mandato impegnativo, molto lungo, caratterizzato da anni difficili e da eventi naturali che hanno colpito direttamente la nostra città. Raccolgo dunque il testimone dal mio predecessore, Fabio Pezzi, che ringrazio per il lavoro svolto con assoluto impegno e senso civico".

"La nomina di Sanzio Bissoni a coordinatore del Collegio dei presidenti di quartiere – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ci dà modo di proseguire un lavoro di scambio reciproco così come avvenuto nel corso di questi anni con Fabio Pezzi, che ha lasciato il timone dopo essere stato eletto consigliere comunale per il Partito democratico. Con Pezzi, resosi portavoce delle istanze di tutti i quartieri, c’è sempre stato uno stretto rapporto di collaborazione considerando che i quartieri sono il principale organo di partecipazione con cui occorre confrontarsi e lavorare per sviluppare progettualità utili alla comunità. Auguro dunque a Sanzio Bissoni un buon lavoro a servizio dei nostri quartieri".

Sono 144 i consiglieri di quartiere eletti nel corso delle elezioni tenute nel settembre 2020. Dodici invece sono i presidenti. Si tratta di Aldina Baldacci per il Centro urbano, Ilenia Minotti per il Cesuola, Massimo Pipitone per il Fiorenzuola, Diego Paglierani per il Cervese Sud, Gianfranco Rossi per l’Oltresavio, Tommaso Pirini per il Vallesavio, Rita Persiani per Borello, Mario Picone per il Rubicone, Andrea Montanari per il quartiere Al Mare, Andrea Alma per il Ravennate, Lara Bondanini per il Dismano e Sanzio Bissoni per il quartiere Cervese Nord.