’Sapori di Romagna’, il negozio è in vendita

Nel centro storico di Longiano la bottega di enogastronomia e articoli da regalo ’Sapori di Romagna’ cerca un acquirente, perchè è a rischio chiusura. Dice Silvia Coli, 40 anni, enologa, di Cesena: "Dopo 15 anni di amore puro, impegno e soddisfazioni, ho deciso di mettere in vendita la mia adorata bottega nel cuore di via Borgo Fausto".

Il negozio, 50 metri quadri è l’unico punto vendita di generi alimentari rimasto nel centro storico di Longiano e rischia la chiusura se nessuna proposta arriverà entro il 28 febbraio.

"Se qualcuno fosse interessato a continuare questa avventura può passare in negozio per avere tutte le informazioni o contattarmi al 347-1268617 - spiega Silvia -. Spero di trovare un acquirente per il bene dei longianesi, soprattutto per i più anziani che hanno difficoltà a spostarsi per fare la spesa. Le spese fra bollette, affitto e tutto il resto sono aumentate, anche se però il lavoro c’è ed è abbastanza costante. Ma abitando a Cesena e con una famiglia da seguire, fare questo tragitto avanti e indietro quattro volte al giorno sette giorni su sette è diventato impegnativo anche a livello di energie. Non è solo una questione economica, ma è difficile conciliare tutti gli impegni.

Quando ho aperto ero con mia mamma Giusi ma da 11 anni lo gestisco da sola. Non è un lavoro di grande fatica fisica, ma per farlo bene occorrono impegno e passione. Soprattutto a Longiano dove ci sono poche attività e nel centro del tipo di generi alimentari sono l’unica con il banco del fresco. Il mio negozio è grande e ho tenuto tante cose per accontentare tutti e in primis chi non si può permettere di spostarsi. Questo lavoro mi piace - conclude Silvia Coli - e non escludo nulla, ma mi piacerebbe sfruttare la mia laurea in enologia che è un settore che mi ha sempre appassionato".

Ermanno Pasolini