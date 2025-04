Sarà paesaggio protetto: "Fiume Savio più tutelato"

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha dato il via libera alla creazione del ’Paesaggio naturale e seminaturale protetto del fiume Savio’. Si tratta di un corridoio per assicurare al fiume Savio il continuum fluviale dagli ambienti collinari a quelli costieri della foce caratterizzati da una notevole diversificazione di specie e habitat. Il progetto è nato da una specifica richiesta del Comune di Cesena e può avere un consistente sviluppo nel tempo.

Oltre al capofila potranno essere coinvolti infatti gli altri comuni attraversati dal fiume e che si trovano in contesti paesaggistico-ambientali simili. Lo sviluppo del paesaggio protetto, che in questa prima fase coinvolge una zona di duemila ettari di cui 350 già inseriti nella Rete Natura 2000, dovrebbe includere in futuro la parte del tratto nel comune di Mercato Saraceno e un piccolo lembo del comune di Roncofreddo, mentre a valle dovrebbe allungarsi fino alla foce nel comune di Ravenna, il che porterebbe la superficie totale dell’area a 3.425 ettari.

"In attesa che la giunta regionale dia il suo via libera ufficiale - commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani - questa è già un’ottima notizia per il nostro territorio. La candidatura del Savio a Paesaggio naturale e seminaturale protetto era stata formalizzata dal Comune con una lettera all’Ente Parchi e Biodiversità Romagna nel dicembre 2023 dopo un lungo processo durato due anni di definizione degli elaborati tecnici della proposta e di loro condivisione con molti attori del territorio".

"La nuova denominazione - prosegue l’assessore - rappresenta un passo importante per la valorizzazione e la tutela di una risorsa ambientale e identitaria unica. Il Savio è un elemento vivo del nostro territorio, un “paesaggio della naturalità” che abbiamo il dovere di preservare e rigenerare, tenendo anche conto dei gravi eventi alluvionali. Questa nuova denominazione riconosce e promuove l’equilibrio virtuoso tra attività umane, agricoltura, turismo e tutela del paesaggio, aprendo la strada a nuovi strumenti di governance partecipata".

"Questo lavoro - aggiunge l’assessore – valorizza anche l’impegno di coloro che contribuirono alla nascita dell’Associazione per il Parco naturale del fiume Savio, che accese a suo tempo l’attenzione sulla tutela e la valorizzazione del fiume. Due progetti europei, inoltre, ci vedono protagonisti. Con Riwet, avviato nell’aprile 2024, si lavorerà sul trasferimento di buone pratiche per costruire un innovativo sistema di gestione del fiume Savio con uno schema di governance pubblico-privato. Con Rise-In, in fase di avvio, puntiamo a rafforzare la resilienza climatica di Cesena".

Anche la consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi interviene sull’istituzione del paesaggio naturale e seminaturale protetto del Fiume Savio. "La nuova denominazione rappresenta una straordinaria opportunità per Cesena – afferma la consigliera – e per tutta l’asta fluviale del bacino del Savio, perché permette di coniugare tutela ambientale e sviluppo sostenibile, promuovendo il turismo naturalistico, la fruizione consapevole del territorio e le attività legate alla sua valorizzazione, salvaguardando il rapporto con chi vive il territorio".

Andrea Alessandrini