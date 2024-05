"Sarò un sindaco a tempo pieno e per tutti e con lo slogan ’il coraggio di fare’ sarò presente in tutto il territorio con impegno, passione e rispetto per tutti". Così Ombretta Farneti si è presentata ed ha presentato la sua lista ’Per Mercato Saraceno’ per le elezioni dell’8-9 giugno prossimi. "Da molti anni – ha affermato – in maniera coraggiosa ed anche questa volta ho deciso con umiltà di sottopormi al vostro giudizio a viso aperto. La mia presenza costante per dieci anni in Consiglio Comunale, e per cinque in quello Provinciale e dell’Unione Valle Savio, mi ha permesso di acquisire capacità di gestione amministrativa". Ha 58 anni, coniugata con un figlio e nonna. Dopo 42 anni di intenso lavoro ha realizzato il suo sogno di crescere un’azienda, tramandata alla nuova generazione di famiglia, "ho il tempo e energie per il mio nuovo obiettivo: rilanciare Mercato dal centro storico fino alle frazioni più lontane". La data del 16 maggio per la presentazione non era casuale ma dedicata agli eventi atmosferici eccezionali del maggio scorso. "Questo – ha aggiunto la Farneti – ci deve aiutare a ripensare il nostro fragile territorio. Oggi più che mai siamo consapevoli di come il presidio e la vitalità della collina siano fondamentali ed in questo dobbiamo aiutare gli agricoltori, veri custodi e manutentori del nostro territorio". Le priorità: potenziare l’Ospedale Cappelli, riportando il punto di primo intervento; un parcheggio di 70-80 posti auto nell’area del campo sportivo "I Tigli"; creazione di parcheggi a Linaro, Bora, Montesasso e San Damiano e marciapiedi nelle frazioni Cella, Taibo e San Damiano e sulla provinciale a San Romano, Piavola e Linaro.

Per quanto riguarda il turismo l’installazione di una zip line (volo dell’angelo) da Monte Spelano a Colonnata per incentivare il turismo outdoor e potenziare il sistema "Mercato città del cibo", che molte aziende producono in modo biologico potendo rifornire famiglie e mense scolastiche. Poi il potenziamento della rete per i collegamenti internet per le aziende, la costruzione di una tribuna per il campo sportivo di Bacciolino e riqualificazione dell’area verde circostante; impianti di videosorveglianza nei centri abitati e ritorno della polizia locale in gestione autonoma comunale; poi una stazione ecologica nella Valle del Borello e la sistemazione dei cimiteri, a partire da quello di Monte Castello e Mercato Saraceno. La lista è composta da: Gianmaria Alessandrini; Valerio Bernabini; Gaia Fabbri; Mauro Cedioli; Giada Giorgi; Andrea Manduchi; Simone Martina; Manuel Perca; Alessandro Pettinari; Antonella Rendine; Mattia Santini e Livia Sensini.

Edoardo Turci