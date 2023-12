Sarsina al primo posto in regione nella gestione della raccolta rifiuti

Il Comune di Sarsina, in ambito regionale, è al primo posto per l’aumento percentuale di raccolta differenziata. Dato che è emerso a Bologna durante la consegna, da parte di Legambiente, dei premi per i Comuni che si sono distinti maggiormente nella gestione dei rifiuti. Premio questo, ottenuto da un’organizzazione indipendente, che gratifica lo sforzo fatto da tanti cittadini che hanno modificato in maniera virtuosa i propri stili di vita dimostrando sensibilità e rispetto per l’ambiente. L’amministrazione comunale sarsinate rammenta che "fino al 2019 Sarsina risultava al penultimo posto a livello provinciale nella classifica basata sulla percentuale di raccolta differenziata". Poi dal 2020, con la modifica sostanziale del sistema di raccolta dei rifiuti passato al cosiddetto ‘porta a porta’, la percentuale di raccolta differenziata si è impennata di circa 60 punti percentuali, ovvero dal 26% sino ad oltre l’85%. "Tale risultato – aggiungono gli stessi amministratori è stato raggiunto grazie alla grande caparbietà e solerzia da parte dei cittadini di Sarsina, e che va ben oltre all’obiettivo posto dall’Unione Europea che aveva come asticella per le aree montane il 65 %". "Certo – concludono – permangono ancora delle criticità, soprattutto nelle zone del forese dove però stiamo sperimentando (nella zona di Massa) l’utilizzo di cassonetti smarty con tessera elettronica". Il Comune di Sarsina intende combattere sempre di più il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti; fenomeno che si è ridotto molto dopo l’installazione di numerose fototrappole da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri Forestali.

Nella foto: la Giunta di Sarsina.

Edoardo Turci