Sarsina e Gal calano gli assi con il Maraffone

Saranno 128 le coppie, divise in due tabelloni da 64, a sfidarsi domani e venerdì a Sarsina, nella centralissima Piazza Plauto, per la 4° edizione del "Campionato Mondiale di Maraffone", il gioco di carte romagnolo per eccellenza. Come nella scorsa annata il campionato si svolgerà in collaborazione con il Comune plautino e il Gal L’Altra Romagna. L’iscrizione è di 20 euro a coppia da farsi direttamente online su www.tippest.it o telefonando al numero 347 5391800. Nel corso della prima serata di domani si terranno le eliminatorie, mentre venerdì ci sarà la fase a eliminazione diretta. "Dopo le prime tre edizioni dei mondiali di Maraffone – commenta il Bruno Biserni, presidente del Gal L’Altra Romagna – che si sono disputate dapprima nei capannoni della Fiera di Cesena nell’ambito della manifestazione "Sono Romagnolo", la quarta del 2022 è stata organizzata in piazza a Sarsina, con una duplice valenza: devolvere il ricavato in beneficenza e lanciare un segnale di ripresa forte dopo i forti disagi dell’alluvione e delle frane che hanno segnato in profondità il nostro territorio".

Come dire un’iniezione di incoraggiamento a livello relazioni sociali e di ripresa economica attraverso una semplice partita a maraffone nelle zone più interne della Romagna."Il maraffone ha origine nei bar e nelle osterie della Romagna, - aggiunge Biserni - dove gli uomini si recavano per svagarsi dopo una dura giornata di lavoro. "E’ un gioco tradizionale parte dell’identità di ogni romagnolo – afferma il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini - e sarà una bella serata di sano divertimento; ringrazio il Gal L’Altra Romagna, la BCC di Sarsina la quale fornirà le carte di gioco tra le altre cose, e Mediatip per la collaborazione nella realizzazione dell’evento".

Lo scorso anno i vincitori sono stati Stefano Venturi e Gianni Fantini. Oltre alla coppa ai vincitori è andato un prosciutto e salami. Al secondo posto sono giunti Casanova - Amantini, al terzo, Tibolla – Quaranta e al quarto Bonoli-Pondini. Arbitro della gara Roberto Callisesi. Fitti tavoli da gioco dove per due sere le parole più gettonate sono state "busso" ("voglio la migliore"), "striscio" ("ne ho ancora") e "volo" ("non ne ho più"), le uniche parole permesse durante le partite per orientare il compagno di gioco. Partecipazione, vino e ciambella per tutti e ricchi premi alle prime quattro coppie classificate sono stati gli ingredienti finale del torneo.

Edoardo Turci