Sarsina e Mercato Saraceno, l'impegno del Comune per rispondere alle emergenze abitative

Il Comune di Sarsina, tra i più colpiti dallo stillicidio di frane successivo alle esondazioni di metà maggio, prosegue l’affiancamento ai nuclei familiari ancora privi di una abitazione stabile dopo i danneggiamenti subiti.

"Abbiamo incaricato un geologo – informa il sindaco di Sarsina Enrico Cangini – di procedere ad una valutazione dello stato degli immobili e con una ordinanza abbiamo revocato l’inagibilità nelle abitazioni colpite. Sarsina è stato l’unico comune in Provincia in cui negli alloggi popolari a Ranchio quattro nuclei familiari, per una ventina di persone, sono state evacuate a causa di una frana a ridosso dell’immobile e Erp ha stanziato centomila euro per il ripristino e la messa in sicurezza delle abitazioni". "A fine maggio – rievoca il sindaco Cangini – avevamo toccato quota 63 sarsinati sfollati e varie decine di queste sono tornate loro abitazioni. Alle esigenze abitative emergenziali sta continuando a rispondere Casa Europa a Sarsina, l’ostello della Misericordia, mentre invece a Ranchio, frazione tra le più martoriate, dove ci si sta avviando verso la normalità è stato chiuso il centro di assistenza della Pro Loco che offriva pasti e rivero agli sfollati. Tutta la struttura comunale, più le forze del volontariato sociale e le nostre Pro Loco restano comunque impegnate per tutto l’arco del tempo che servirà per venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie colpite a cui vengono erogati anche i contributi di primo sostegno".

Mercato Saraceno è stato l’altro comune della Valle del Savio a registrare più danni, anch’esso nelle frazioni disseminate sul vasto territorio comunale, in seguito alle frane e agli smottamenti. "Le cose sono migliorate in queste ultime settimane: abbiamo sei persone ancora senza casa nella frazione di Ciola – rende noto la sindaca Monica Rossi – altre tre a Mastro e infine due a Ca’ di Rifdolfi, in progressiva diminuzione rispetto ai sessanta sfollati inziali. Alcuni mercatesi hanno trovato posto anche a Casa Europa a Sarsina. Nel frattempo prosegue quello che è diventata l’incombenza principale del Comune e continuerà ad esserlo, il ripristino delle frane".

a.a.