Sarsina, nuova apertura. Ristorante dedicato a Cesio

A Sarsina, domenica scorsa, è stato inaugurato, con una cerimonia partecipata e il tradizionale taglio del nastro il ristorante Cesio, nuova realtà gastronomica nel centro storico, in via Cesio Sabino. Alla guida di questo due giovani imprenditori, Luca Braccini, chef con diverse esperienze alle spalle, e Valentina Saragoni, che ha scelto di condividere con lui questo percorso portando competenza e sensibilità nella gestione e nell’accoglienza, unendo eleganza, autenticità e attenzione per i dettagli. Il nome del locale è un omaggio a Caio Cesio Sabino, magistrato romano originario di Sarsina, noto per il suo mecenatismo e per aver contribuito all’abbellimento della città con opere e monumenti.

Figura celebrata anche da Marziale, Cesio Sabino rappresenta un simbolo di impegno civico e amore per la propria terra, valori che i fondatori del ristorante condividono e vogliono trasmettere attraverso la loro cucina. Il menu del Cesio caratterizzato dalla passione per la cucina e dalla volontà di valorizzare i prodotti del territorio, propone piatti stagionali che valorizzano i prodotti locali, reinterpretando la tradizione in chiave moderna. La carta dei vini è curata e offre una selezione attenta, capace di accompagnare ogni esperienza gastronomica.

La serata inaugurale ha visto una numerosa partecipazione, tra cui anche il sindaco Enrico Cangini, segno dell’entusiasmo della comunità per questa nuova apertura che promette di diventare un punto di riferimento nella scena gastronomica locale.

Edoardo Turci