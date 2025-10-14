Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

14 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Sarsina, occasione per le nuove aziende. Bando ’Start up non agricole’, 30mila euro di premio

Un’occasione per tutte le nuove aziende delle aree collinari. È stato presentato a Sarsina, presso la sede del Gal L’Altra Romagna il bando ‘Start up non agricole’ in attuazione della strategia di sviluppo locale leader 2023/2027, con scadenza 31 dicembre 2026. A condurre la serata sono stati il presidente del Gal Bruno Biserni ed il direttore Mauro Pazzaglia con l’introduzione del sindaco Enrico Cangini. La selezione degli interventi è a ‘sportello’, con le domande che verranno esaminate e approvate in ordine cronologico: il bando mette a disposizione oltre 270mila euro complessivi, con 30mila di premio per ogni nuova impresa, erogabile in due tranche del 50% ciascuna.

"Le aziende interessate sono quelle delle aree pedecollinari, collinari e montane. Il bando è disponibile sul sito www.altraromagna.it – spiega il presidente Bruno Biserni – e intende incentivare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali, combattendo lo spopolamento e la carenza di servizi". "I beneficiari del bando – afferma il direttore Mauro Pazzaglia – sono le persone fisiche che vogliono costituirsi in micro o piccola impresa extra agricola, le piccole imprese già costituite da non più di un anno o costituite da più di un anno che intendano esercitare un’ulteriore attività extra-agricola, e anche i liberi professionisti. "C’è un rilevante interesse – afferma il sindaco Cangini – da parte di giovani che intendono investire nelle nostre zone nonostante le maggiori difficoltà di fare impresa in montagna, grazie a strumenti concreti come quelli di Gal L’Altra Romagna".

Annamaria Senni

