Sarsina, occasione per le nuove aziende. Bando ’Start up non agricole’, 30mila euro di premio

Un’occasione per tutte le nuove aziende delle aree collinari. È stato presentato a Sarsina, presso la sede del Gal L’Altra Romagna il bando ‘Start up non agricole’ in attuazione della strategia di sviluppo locale leader 2023/2027, con scadenza 31 dicembre 2026. A condurre la serata sono stati il presidente del Gal Bruno Biserni ed il direttore Mauro Pazzaglia con l’introduzione del sindaco Enrico Cangini. La selezione degli interventi è a ‘sportello’, con le domande che verranno esaminate e approvate in ordine cronologico: il bando mette a disposizione oltre 270mila euro complessivi, con 30mila di premio per ogni nuova impresa, erogabile in due tranche del 50% ciascuna.

"Le aziende interessate sono quelle delle aree pedecollinari, collinari e montane. Il bando è disponibile sul sito www.altraromagna.it – spiega il presidente Bruno Biserni – e intende incentivare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali, combattendo lo spopolamento e la carenza di servizi". "I beneficiari del bando – afferma il direttore Mauro Pazzaglia – sono le persone fisiche che vogliono costituirsi in micro o piccola impresa extra agricola, le piccole imprese già costituite da non più di un anno o costituite da più di un anno che intendano esercitare un’ulteriore attività extra-agricola, e anche i liberi professionisti. "C’è un rilevante interesse – afferma il sindaco Cangini – da parte di giovani che intendono investire nelle nostre zone nonostante le maggiori difficoltà di fare impresa in montagna, grazie a strumenti concreti come quelli di Gal L’Altra Romagna".

Annamaria Senni