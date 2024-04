Sarsina piange il romanziere. Efrem Satanassi

E’ scomparso all’età di 90 anni, Efrem Satanassi, scrittore, romanziere e maestro di scuola elementare. Era ricoverato da giorni all’ospedale "Bufalini" di Cesena. Sarsinate d’origine (dov’era nato nel 1934) dopo essere stato insegnante e dirigente scolastico, ha ricercato con quell’appassionata tenacia che ne caratterizzava la personalità, il progetto dell’autosuffcienza (dedicandosi alla coltivazione diretta di un piccolo podere di montagna) nel rapporto diretto con la natura. E seguendo questi orizzonti, Satanassi, si è poi dedicato con successo alla saggistica, al racconto, facendosi autore di pubblicazioni e romanzi memorabili, fra i quali "Il sogno di Doro" premiato dalla critica che - assieme a "Le stagioni del Bronco" (2002), romanzo esistenziale ambientato nel nostro dopoguerra - rappresenta un capolavoro della narrativa romagnola contemporanea. Fra le sue altre pubblicazioni si ricordano: "Al di là del muro: racconti romagnoli" (1977); "Maestro in campagna : scuola e vita del bambino di una volta" (1991); Odore di Sangue e di Rosa’ (1991); "L’Altro Mussolini" (1992); "Va’ dove ti porta il Polo" (1999) di satira politica; "Altri tempi altri amori: La Romagna del Novecento" (2000); "Sogno di campione. Storie di bici, di vita e d’amore" (1997); "A Sarsina l’incredibile" (2008); "Mistico dolore" (2008) un romanzo di sofferenza e di riscatto, di terrestrità e di trascendenza: un viaggio nello spazio e nel cuore dell’uomo.

La sua opera maggiore rimane "Il sogno di Doro" - per il quale ricevette il "Premio Romagna" per la narrativa nel 1997) – dove Efrem "dipinge" Tavolicci come luogo del racconto, nel giorno che precede la strage, narrando magistralmente quel mondo travolto e cancellato dalla crudele efferatezza degli uomini del quale, Doro diviene l’ultimo testimone. Un testimone incantato e avventuroso, protagonista di una giornata memorabile, nella quale passano il lavoro nei campi, il coro vasto e suggestivo dei personaggi minori, lo svelamento di orizzonti inesplorati. E proprio a Tavolicci era presente fino a qualche anno fa, nel mese di luglio, per le celebrazioni dell’eccidio. Satanassi si è anche dedicato ai film, con il lungometraggio "Tonino e i fiumi di Romagna" (2006) ed un altro ’fatto in casa’, "I giorni del grano" con immagini, personaggi, lavori e costumi di un tempo che fu. Per due anni il gruppo canoro della Pro Loco di Quarto, dove l’illustre sarsinate risiedeva, ha partecipato al Festival della Canzone dialettale romagnola "Il campanon" con due canzoni scritte proprio dal maestro Efrem Satanassi.

Ebbe anche una parentesi politica con la candidatura al Senato della Repubblica alle elezioni politiche nel 1992, con 11.675 voti. Riconosciuto come un romagnolo purosangue, narratore e saggista, docente rivoluzionario, ha fatto della sua terra l’universo della propria ispirazione poetica e della propria ricerca culturale. Per tale ragione l’amministrazione comunale di Sarsina – si legge in un comunicato: "Esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Maestro Efrem Satanassi, curioso ed intrepido narratore dei nostri calanchi e della nostra campagna. Custode delle tradizioni e del dialetto ha dato un contributo indelebile alla storia sarsinate e romagnola attraverso i suoi scritti ed i suoi romanzi che hanno riscosso un meritato successo nazionale". Il funerale avrà luogo domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Quarto.

Edoardo Turci