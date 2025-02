Sarsina, soci Avis in festa: 301 donazioni in un anno

Domenica 16 febbraio si è svolta l’assemblea annuale dei soci Avis della sezione comunale di Sarsina. L’assemblea si è svolta alla presenza di numerose autorità locali, tra cui il sindaco Enrico Cangini, il presidente della Bcc di Sarsina Mauro Fabbretti, il presidente di Avis San Piero Giuseppe Pretolani, il consigliere di Avis Cesena Emanuele Pieri, il presidente di Avis provinciale Lino Morgagni e la direttrice sanitaria di Avis Cesena Paola Pieri. Durante l’incontro, sono stati presentati i bilanci, illustrate le attività svolte nel 2024 e premiati i donatori benemeriti. Inoltre, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo che ha visto la riconferma di Eris Bartolini quale presidente, Giovanni Faggi come vice, Oscar Bartolomei tesoriere e Daniela Antonini segretaria. Attualmente, il gruppo conta 149 soci attivi, con una raccolta di 301 donazioni fra sangue e plasma nell’ultimo anno. Durante l’assemblea, è stato approvato il bilancio consuntivo 2024 e presentato il bilancio preventivo 2025 della sezione. Assegnati i diplomi di benemerenza ai soci che si sono distinti per il numero di donazioni effettuate. Diploma di benemerenza in rame (8 donazioni): Sebastiano Baldazzi, Mattia Baredi, Giovanni Casanova, Samanta Fabbri, Andrea Rinaldi, Alessandro Satanassi.  Diploma di benemerenza in argento (16 donazioni): Maurizio Crociani, Maurizio Migliori, Laura Rinaldi, Elisabetta Rossi, Erika Rossi.  Diploma di benemerenza in argento dorato (24 donazioni): Luca Cangini, Emanuele Giannini, Ivana Lomartire, Elisa Mosconi, Isabella Ravaioli, Mirella Serra, Andrea Tontini.  Diploma di benemerenza in oro (50 donazioni): Enrica Fusai, Fabio Fusai, Stefano Gori, Andrea Lucchi, Rossano Mambelli, Maurizio Masi.