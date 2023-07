Sarsina, una svastica sull’antica panchina

Atto vandalico sulla antica panchina in marmo rosa di piazza Plauto a Sarsina. La scoperta è stata fatta da Lucio Cangini, ex sindaco del Comune plautino dal 1995 al 1999. "Pur non sapendo chi sia la persona irrispettosa che ha ’tatuato’, con una svastica, la panchina in marmo rosa, vorrei ricordarle che la svastica è il simbolo della dittatura nazista che, in alleanza con la dittatura fascista, ha voluto e provocato la seconda guerra mondiale, costata 50 milioni di morti, leggi razziali, campi di concentramento e forni crematori". Dopo il post di Cangini, che oltre ad aver svolto attività di amministratore pubblico per diversi decenni, è artista poliedrico e versatile, sono apparsi una ventina di commenti da parte di cittadini, che giustamente condannano duramente il gesto inconsulto e incomprensibile già di per se stesso e ancor di più in quanto è stato deturpato un bene pubblico, opera storica che racconta oltretutto una lunghissima storia. Oltre a commenti che ruotano attorno alla genesi di quel simbolo e anche alle sue strumentalizzazioni nel corso dei secoli, vi è anche un post che definisce l’autore del vandalismo "di sicuro un imbecille", un altro "questi sono probabilmente irrimediabilmente idioti", un altro ancora scrive che si tratta di "irresponsabili, che fanno venire tanta rabbia". In un altro commento viene giustamente osservato che se "anche fosse stato un cuore lo vai a disegnare a casa tua", mentre in uno successivo viene sottolineato: "L’autore ha deturpato un bene pubblico, oltre ad utilizzare il noto simbolo nazista. Riprovevole gesto in entrambi i casi". Lo stesso Cangini ieri ha cancellato la svastica dalla panchina.