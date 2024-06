Sarti passa al Comune di Rimini

Eros Sarti, 59 anni, dopo quasi 34 anni di lavoro come operaio alle dipendenze del Comune di Savignano sul Rubicone, si trasferisce a Rimini all’ufficio cultura del Comune. Coniugato, un figlio, Eros Sarti è sempre stato una delle colonne dei lavori pubblici del Comune di Savignano. Arrivato nel 1990 a Savignano, Eros Sarti proveniva dalle Ferrovie dello Stato dove era elettricista. Martedì 25 giugno è stato il suo ultimo giorno di lavoro in Comune a Savignano. Dice Eros Sarti: "A Savignano mi sono trovato sempre bene, con dei colleghi splendidi. Mi dispiace andare via, però mi avvicino a casa, a Rimini, dove ho sempre abitato e dove ho mia mamma Lucia da accudire alla soglia dei 90 anni. Per me la soddisfazione più grande è ora andare a servire nel comune dove sono nato e sempre vissuto. E un grazie anche ai cittadini di Savignano che in questi 34 anni mi hanno sempre voluto bene".