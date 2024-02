Savignanese-Gambettola: stasera allo stadio Capanni sarà lotta all’ultimo punto

Questa sera alle 20,30 sul terreno in sintetico che si trova alle spalle del campo principale dello stadio Capanni di Savignano sarà recuperata la gara fra i padroni di casa della Savignanese e il Gambettola (foto).

Si tratta di un incontro che conta molto per entrambe le formazioni: la Savignanese di Davide Montanari è impegnata nella corsa salvezza e cerca di arrivare almeno ai playout,

in caso di vittoria salirebbe a diciannove punti ad una sola lunghezza dal Novafeltria.

Per il Gambettola c’è la possibilità di raccogliere i punti che possono proiettare la squadra di Marco Bernacci in piena zona playoff.

Ci sono insomma tutti i presupposti per vedere un confronto combattuto, ma non va nemmeno dimenticato il fatto che possono diventare decisivi i colpi dei calciatori più dotati: solo per citarne due, Rizzitelli fra i gialloblu di casa e Longobardi per il Gambettola.

Va altrettanto precisato che le due squadre arrivano a questo confronto non nello stesso modo: il Gambettola ha raccolto quattro vittorie nelle prime quattro giornate del girone di ritorno, mentre dal canto suo la Savignanese non ha incassato nemmeno un punto nelle ultime due giornate.

La società gialloblu di Savignano ha deciso che questa sera ci sarà l’ingresso libero allo stadio, dirige la gara Marco Arienti di Cesena.