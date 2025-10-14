Savignano, autunno di libri con Randi, Timo e Palomba

A Savignano sul Rubicone arrivano i libri con Pier Luigi Randi, Maria Pia Timo e Alfredo Palomba. Domani inizierà "Autunno di libri", rassegna di incontri con l’autore dedicata alla libraia Paola Messa, scomparsa prematuramente nello scorso mese di maggio, anima della libreria Holt che dalle sue vetrine di corso Vendemini per quattro anni ha portato a Savignano sul Rubicone proposte di lettura di qualità e sempre aggiornate. Un servizio apprezzato dai lettori e che ha lasciato un vuoto.

La rassegna, in programma mercoledì 15, 22 e 29 ottobre, alle 20.45, omaggia Paola Messa e offre ai lettori l’occasione di ritrovarsi per condividere la passione per i libri e raccogliere qualche buon suggerimento. Autunno di libri, promossa da "Natura Magica" aps e "Biblioteca Gastronomica del Rubicone" in collaborazione con la Biblioteca di Palazzo Vendemini e con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone, si aprirà mercoledì 15 ottobre con Pier Luigi Randi che presenterà "E’ piov", viaggio nel mondo dei detti popolari e dei proverbi romagnoli sul tempo, Danilo Montanari editore, Ravenna, 2016.

Mercoledì 22 ottobre Maria Pia Timo parlerà di "Piada e piadina", guida sentimentale a chioschi, botteghe e baracchine di Romagna, casa editrice Polaris, Faenza, 2021. L’ultimo appuntamento sarà con Alfredo Palomba che presenterà il suo "Quando le belve arriveranno", viaggio attraverso il perturbante che abita la società contemporanea, Wojtek edizione Napoli, 2022.

Nel corso di ogni appuntamento saranno proposti assaggi di prodotti e vini dell’areale gastronomico "I Rubiconi". L’ingresso è libero, gli incontri si svolgeranno nella Biblioteca Comunale, a Palazzo Vendemini in corso Vendemini, 67. Info e contatti: tel 0541 944017, e-mail: cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it Ermanno Pasolini