Savignano: Cartello Squarciato da un Camion, Cittadini Chiedono Sostituzione

Decine di residenti a Savignano e nei comuni della Valle del Rubicone chiedono di togliere il cartello di segnalazione stradali in alto sulla provinciale Savignano-Gatteo in prossimità della rotonda sulla via Emilia. La motivazione di tale richiesta sta nel fatto che alcuni giorni fa il cartello, probabilmente durante la notte, è stato danneggiato da un camion o da un bilico con un carico particolarmente alto che lo ha letteralmente lacerato (foto). La paura della gente è che in caso di vento forte o di temporale il cartello possa spezzarsi ulteriormente e nel caso cadere sulla strada molto trafficata in quanto la provinciale 33 da Savignano sul Rubicone porta fra l’altro a Gatteo al casello Valle del Rubicone della A14, dalla quale escono centinaia di camion ogni giorno diretti alle tante aziende dei comuni della zona.

Viene esclusa la matrice di un atto vandalico, in quanto il cartello si trova troppo in alto. Da definire invece come possa essere successo in quanto sicuramente è stato rotto da un camion proveniente da Gatteo e che andava in direzione della rotonda della via Emilia a Savignano. Ma il cartello è rotto e piegato dalla parte di Gatteo, mentre dovrebbe essere dall’altra parte, verso monte. E’ molto probabibile che il camion incastrato abbia fatto un po’ di marcia indietro e poi abbia piegato il cartello per passare e scappare via. Ma quel cartello, qualsiasi cosa sia avvenuta, è ritenuto pericoloso. Di qui la richiesta della rimozione immediata, della sua sistemazione oppure della installazione di un nuovo cartello di segnali e indicazioni stradali. Prima che possa succedere qualcosa di grave.

Ermanno Pasolini