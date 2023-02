Savignano, celebrata la ‘Giornata mondiale del malato’

Ieri pomeriggio a Savignano sul Rubicone la parrocchia di Santa Lucia e il gruppo Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari Italiani) hanno organizzato la festa della Madonna di Lourdes e la celebrazione dedicata alla ‘Giornata mondiale del malato’. Prima ci sono stati il rosario e la messa nella collegiata di Santa Lucia con l’amministrazione dell’olio degli infermi ad ammalati e anziani ultrasettantenni da parte del parroco don Piergiorgio Farina: "E’ bello vedere la chiesa piena che significa amore verso gli ammalati di chi li ha accompagnati. Gesù dice che mai siamo inutili, anche nella malattia. La sofferenza si vince con la fede e con l’amore. Sentire che non siamo mai soli con Gesù vicino e la preghiera della Madonna. Dobbiamo impegnarci a non lasciare mai soli gli anziani, mai abbandonarli. Dobbiamo essere consapevoli che la nostra vita da un momento all’altro può finire. Basta guardare i fatti in essere come il terremoto, la guerra, la pandemia. Anche quando arrivano le sventure e ci accorgiamo che la nostra vita non è più sicura, quello è il momento in cui abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Noi abbiamo bisogno di tanti miracoli e allora preghiamo la Madonna e Gesù ce li concederà". Poi è seguito un momento di festa con la comunità parrocchiale e in modo particolare gli anziani.

Ermanno Pasolini