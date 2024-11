Savignano di Rigo celebra i suoi tre vescovi

Un’occasione importante, che diventa eccezionale considerata la dimensione del paese che la ospita, animerà domenica alle 16 la comunità - residente o emigrata altrove - di Savignano di Rigo. Si celebrano i ricordi di due vescovi da parte di un terzo presule tutt’ora vivente, tutti legati in qualche modo alla parrocchia che resta attiva grazie all’impegno di alcuni sacerdoti e di persone, qui nate o che qui (poche…) ancora abitano, animati dalla comune volontà di tenere attivo un punto di fede che ha tracciato la storia del piccolo paese. Che, tra l’altro, ha dato i natali a Decio Raggi, primo decorato di medaglia d’oro della Grande Guerra. In questa unica occasione saranno idealmente accomunati monsignor Giovanni Tani, presente domenica in chiesa, il vescovo Antonio Tani, vissuto tra il 1888 e il 1966, e il nunzio apostolico monsignor Pietro Sambi (1938 - 2011). A presiedere le celebrazioni sarà, dunque, monsignor Giovanni Tani, oggi arcivescovo emerito di Urbino, nato a Sogliano al Rubicone, che di Antonio Tani era parente, essendo figlio di un cugino. Il più "antico" dei tre vescovi, Antonio Tani, ha lasciato nella chiesa di Savignano di Rigo - in cui era nato - un segno tangibile in ricordo del suo 50° di sacerdozio celebrato nel 1964: la donazione dell’altare a muro tutt’oggi esistente. Il vescovo Antonio è stato a lungo, ossia dal 1932 al 1952, vescovo metropolita di Urbino nominato da Pio XI. Un periodo difficile del suo apostolato attraversato dalla seconda guerra mondiale e dalla difficile rinascita della sua comunità.

Molto si conosce di monsignor Pietro Sambi, nato a Sogliano e morto a Baltimora. Arcivescovo e nunzio apostolico, che a Savignano di Rigo aveva parenti, tra cui la zia Angelina Sambi, con cui era rimasto sempre in affettuoso contatto. Nel suo ruolo di nunzio era stato in Camerun, Cuba, Algeria, Israele, Nicaragua, Belgio, India. Durante gli intensi anni di attività diplomatica non mancò di tornare una volta all’anno nella sua casa di Sogliano al Rubicone, per trascorrere un periodo di riposo nel mese di luglio. "Lo ricordiamo insieme agli altri vescovi nati in questo territorio - dice don Maurizio Macini, parroco di Montescastello, Rontagnano e Serra Tornano - perché lo sentiamo nostro compaesano". Ma come si è creato, in un paese in cui lo spopolamento ha lasciato la chiesa senza un parroco, questa emozionante triangolazione? Oltreché a don Maci lo si deve a don Emmanuel Murmu della vicina parrocchia di Perticara, e a don Dario Tisselli, parroco di Gualdo, e a tanti ex parrocchiano che arriveranno da Cesena e da Rimini. In chiesa si leveranno le voci della Corale di Gualdo.

Elide Giordani