Savignano, disponibili contenitori extra per le famiglie numerose

In merito all’articolo riguardante i bidoncini per la raccolta differenziata in via Decio Raggi a Savignano sul Rubicone, Hera desidera innanzitutto ringraziare il cittadino per la segnalazione dell’errata comunicazione ricevuta attraverso i propri canali di contatto, prontamente allineati, e precisare che per i nuclei più numerosi sono sempre disponibili, su richiesta, contenitori extra. Le famiglie che ne avessero la necessità in maniera continuativa, ad esempio quelle numerose con più di 5 componenti, possono infatti richiedere dei bidoni aggiuntivi per ogni frazione di rifiuto differenziato al punto di presidio Hera presso le stazioni ecologiche di via Moroni (aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30-15.30, il martedì e giovedì dalle 12.30 alle 17.00, il sabato dalle 8 alle 19 e la domenica dalle 14 alle 17), di via Rossellini (il sabato dalle 9 alle 13) e alla sede dei servizi ambientali di Hera in via Kossuth 195 a Pievesestina (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13:30, il martedì e giovedì dalle 13:30 alle 19). Invece, in caso di maggiore produzione sporadica di carta e plasticalattine (il vetro va conferito solo nei contenitori per motivi di sicurezza), è possibile esporre assieme al bidoncino fino a 2 sacchi aggiuntivi trasparenti della stessa dimensione dei contenitori e di peso non superiore ai 10 kg che lascino intravvedere il tipo di rifiuto, per dar modo agli operatori della raccolta di poterlo riconoscere e ritirarlo. Questa modalità è consentita per tutte le frazioni differenziabili, mentre non è ammessa per il rifiuto indifferenziato, che deve sempre essere esposto all’interno dei rispettivi contenitori da 40 litri assegnati a ogni utenza, indispensabile per la misurazione dei singoli conferimenti prevista dalla Tariffa Puntuale.

Questo riguarda tutte le famiglie residenti negli immobili dotati di contenitori singoli, inclusi quei condomini con più di 5 appartamenti inizialmente dotati di contenitori comuni (come quello del sig. Mengoni), nei quali, per rimediare ad alcune criticità come l’abbandono in strada o l’uso improprio dei contenitori carrellati, in accordo con l’’Amministrazione Comunale e gli amministratori si è deciso di procedere alla rimozione dei contenitori condominiali e di consegnare ad ogni utenza un kit singolo composto da 5 bidoni, di cui 4 da 40 l. per indifferenziato, carta, plastica, vetro e uno da 25 litri per l’organico. Hera desidera infine precisare che per eventuali richieste di chiarimenti per esigenze particolari bisogna contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende.