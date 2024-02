Savignano, Eurotel compie 25 anni

Venticinque anni di telefonia mobile. A Savignano sul Rubicone in via Garibaldi 33, il negozio Eurotel festeggia le nozze d’argento. Titolari sono i coniugi Alessandro Censi e Renata Montevecchi (foto) che lo aprirono il 22 maggio 1999.

"In questo settore sono stati fatti passi da gigante – dicono –. Quando abbiamo iniziato con i cellulari si telefonava solo, c’erano pochi modelli e costavano tantissimo". "Venticinque anni fa – continuano – siamo nati con Omnitel che poi è stata acquisita da Vodafone azienda per la quale dalla nostra apertura siamo il punto di riferimento per la zona della Valle del Rubicone con clienti anche dal Cesenate e Riminese che ringraziamo perchè ci seguono da 25 anni. Noi ci siamo specializzati nella telefonia mobile, con contratti aziendali, telefonia nelle abitazioni e abbiamo vinto anche molti premi come primo negozio best customer".

e. p.