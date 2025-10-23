L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione ToyotaBimba mette in fuga ladroTentato sequestroAeroporto Bologna inchiestaMigliori osterieClassifica nomi
Acquista il giornale
CronacaSavignano, festa per le venti mostre di Giorgio Buda
23 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Savignano, festa per le venti mostre di Giorgio Buda

Savignano, festa per le venti mostre di Giorgio Buda

Collezionista di automodelli, pittore e disegnatore solo per passione.

La cena per la festa di Giorgio Buda, presente anche la vicesindaca Morara

La cena per la festa di Giorgio Buda, presente anche la vicesindaca Morara

Giorgio Buda di Savignano, conosciuto come collezionista di automodelli, in primis Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, con diverse mostre di successo, ha festeggiato le venti mostre dei suoi quadri, essendo diventato pittore e disegnatore. Con una ventina di invitati fra i quali anche la vicesindaca di Savignano sul Rubicone Stefania Morara, ha festeggiato l’evento presso l’agriturismo e azienda agricola Cavatufo a Montalbano.

Giorgio Buda ha esposto i suoi ultimi lavori a Savignano in corso Vendemini in pieno centro storico con ben 100 dei suoi quadri realizzati da autodidatta negli ultimi tempi. Dice: "Il primo quadro lo dipinsi nel 1979. Oggi dipingo con la passione di sempre, ma principalmente quando colgo al volo l’ispirazione e amo dipingere i miei soggetti in bianco e nero. Chi vuole i miei quadri mi può dare solo le spese del materiale, come cartoncino telato, cornici e colori. Tutto questo perchè il mio è un hobby che occupa il tempo della pensione, oltre al piacere e al divertimento. Fino a oggi ne ho regalati circa settecento e chi vuole l’autoritratto, basta che me lo chieda".

Ma Giorgio Buda è anche conosciuto e apprezzato per le sue iniziative benefiche: "Ho stampato cinque volumetti il cui ricavato per la maggior parte l’ho devoluto in beneficenza per due volte al reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena e una volta al reparto pediatrico onologico dell’ospedale Infermi di Rimini".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MostreBeneficenza