Savignano, festa per le venti mostre di Giorgio Buda

Giorgio Buda di Savignano, conosciuto come collezionista di automodelli, in primis Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, con diverse mostre di successo, ha festeggiato le venti mostre dei suoi quadri, essendo diventato pittore e disegnatore. Con una ventina di invitati fra i quali anche la vicesindaca di Savignano sul Rubicone Stefania Morara, ha festeggiato l’evento presso l’agriturismo e azienda agricola Cavatufo a Montalbano.

Giorgio Buda ha esposto i suoi ultimi lavori a Savignano in corso Vendemini in pieno centro storico con ben 100 dei suoi quadri realizzati da autodidatta negli ultimi tempi. Dice: "Il primo quadro lo dipinsi nel 1979. Oggi dipingo con la passione di sempre, ma principalmente quando colgo al volo l’ispirazione e amo dipingere i miei soggetti in bianco e nero. Chi vuole i miei quadri mi può dare solo le spese del materiale, come cartoncino telato, cornici e colori. Tutto questo perchè il mio è un hobby che occupa il tempo della pensione, oltre al piacere e al divertimento. Fino a oggi ne ho regalati circa settecento e chi vuole l’autoritratto, basta che me lo chieda".

Ma Giorgio Buda è anche conosciuto e apprezzato per le sue iniziative benefiche: "Ho stampato cinque volumetti il cui ricavato per la maggior parte l’ho devoluto in beneficenza per due volte al reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena e una volta al reparto pediatrico onologico dell’ospedale Infermi di Rimini".