Savignano, il mese dei rosari

"A novembre mese dei morti e a maggio della Madonna i nostri nonni nelle case alla sera dopo cena recitavano il rosario. Credenti o no la nonna, l’azdora romagnola, voleva così. Io lo consiglio in questo mese di maggio. Noi da parte nostra rosario tutti i giorni nelle nostre parrocchie e chiese". Lo dice don Pier Giorgio Farina parroco di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone, che ha reso noto anche gli orari dei rosari. Nella collegiata di Santa Lucia ogni giorno dopo la messa delle 8 e alle 9.30; nella chiesa della Madonna Rossa di fianco l’ospedale Santa Colomba ogni sera alle 20.30; nella chiesa di San Rocco ogni martedì e giovedì alle 18; nella chiesetta di via della Pietà ogni sera alle 20.30.

e.p.