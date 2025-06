Savignano, il rock è tratto. Trentennale con Offlaga disco pax

Trent’anni di grande musica per Savignano sul Rubicone, che sabato 28 giugno celebra il compleanno del ‘Rock è tratto’. Questa edizione del festival vede protagonisti gli ‘Offlaga disco pax’, band di culto per tutti gli appassionati dell’indie rock italiano, che torna in pista dopo undici anni di silenzio. In apertura, invece, il savignanese ‘Tonino 3mila’ e i ravennati ‘Asianoia’, vincitori del concorso per band emergenti promosso dalla rassegna. Inoltre, per l’occasione il format del festival è stato rinnovato, con l’introduzione del nuovo stage chiamato ‘Savignano sound’, che si affianca al principale.

"Per noi – spiega il sindaco Nicola Dellapasqua – il trentennale del Rock è tratto è un momento di orgoglio, che ci condurrà a un evento finale con una piazza Borghesi tirata a lucido. Oltre a un grande gruppo come gli Offlaga, siamo felici di ospitare il nostro concittadino Tonino 3mila. Ci saranno due palchi, due stage e street food, sarà una grande serata a ingresso gratuito. Non ce l’avremmo fatta senza l’aiuto e le idee di Retropop live, con cui continueremo a collaborare in maniera proficua".

Al centro della serata, dunque, lo show degli Offlaga disco pax. La band reggiana si è riunita per celebrare il ventennale di ‘Socialismo tascabile’, disco d’esordio. Sul palco i due fondatori Max Collini e Daniele Carretti sono affiancati da Mattia Ferrarini, che sostituisce il compianto Enrico Fontanelli. Il gruppo arriva da una stagione ricca di sold out in tutta Italia, grazie anche a delle sonorità decisamente attuali che mescolano elettronica, post punk, indie rock e spoken word, sui cui si ergono i testi pieni di vita vissuta di Max Collini.

La novità principale di questa edizione, però, è relativa all’introduzione del palco ‘Savignano sound’, che si affianca alla postazione principale. Su questo palco gli organizzatori del festival contano di far esibire nelle prossime edizioni diversi artisti della scena savignanese. A inaugurare sarà proprio Tonino 3mila, nome d’arte di Lorenzo Perinelli. Savignanese doc, si è costruito un nome nella scena locale e non solo, grazie alla sua musica che unisce elettronica, world, ritmi africani e tematiche quotidiane.