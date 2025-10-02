Savignano, in programma opere per 7 milioni

Il consiglio comunale di Savignano ha varato un programma di opere pubbliche e interventi per circa 7 milioni e mezzo di euro. Tra i vari punti il Documento unico di programmazione 2026-2028, lo strumento che definisce gli obiettivi strategici e operativi dell’amministrazione per i prossimi tre anni. In prima linea, la realizzazione della piscina comunale all’aperto già in costruzione in via della Resistenza, con uno stanziamento di 2,2 milioni di euro. L’altro fronte strategico per l’amministrazione Dellapasqua riguarda il potenziamento dell’offerta educativa. Grazie a risorse del Pnrr, sono in corso interventi per 1,9 milioni di euro per l’ampliamento dei posti negli asili nido, presso strutture comunali e la Fondazione Asilo Infantile Vittorio Emanuele II, nell’ambito del progetto ’Nido di quartiere’.

Ampio spazio è riservato alla riqualificazione urbana e del centro storico, con la rifunzionalizzazione della caserma dei carabinieri e l’ampliamento del parcheggio di piazzale Montanari che raddoppia gli stalli. È allo studio per il centro storico una nuova viabilità per favorire progressivamente la pedonalizzazione e migliorare la vivibilità degli spazi pubblici.

Il Dup 2026-2028 finanzia con oltre un milione di euro la manutenzione delle strade comunali, con particolare attenzione alla Via Emilia e alla sicurezza della viabilità. Sono in fase di progettazione lavori nel quartiere Valle Ferrovia, che sarà dotato di tre nuovi spazi aggregativi, un campo da calcio, una sala di quartiere e una piazza. Sono previsti inoltre l’ampliamento e il miglioramento dell’attuale parco urbano. Dice Francesca Castagnoli, assessora al bilancio: "Con l’approvazione del Dup l’amministrazione comunale dispone ora della cornice programmatica entro cui inserire le successive delibere di bilancio. Nei prossimi mesi, si procederà con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, che tradurrà in cifre concrete le linee strategiche contenute nel documento".

Ha proseguito il sindaco Nicola Dellapasqua: "Il Dup che stiamo approvando contiene una quota di investimenti sulla città, in opere pubbliche e progetti, che produrrà un’azione anticiclica. Dopo gli effetti del bonus 110, mettiamo in campo più di 7 milioni. Un investimento che non è scontato e rappresenta il frutto di un anno di lavoro di questa amministrazione, in cui abbiamo perseguito obiettivi, lavorando con ordine, il frutto di una fatica che la struttura tecnica del Comune ha svolto per recepire finanziamenti e concretizzare accordi. Non si governa spingendo un bottone o con annunci retorici, ma cercando di scrivere, oltre a un foglio del cosa, anche un foglio del come. Questi 7 milioni trasformeranno la nostra città".

Ermanno Pasolini