Savignano, iniziati i lavori di manutenzione lungo la via Emilia

Sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria dell’asfalto della via Emilia, nel tratto urbano di competenza del Comune di Savignano che va da San Giovanni in Compito al confine con Santarcangelo di Romagna. I lavori sono iniziati dalla zona dell’ex mercato ortofrutticolo, e stanno proseguendo in direzione ovest/Cesena. Il lavoro verrà completato tra entro la settimana, eseguiti durante la notte. Si tratta di manutenzione dell’asfalto, copertura buche e appianamento del manto stradale con tecnologia a infrarossi.