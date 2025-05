‘Savignano Insieme’ nella federazione dei civici

È nata a Forlì, Emilia-Romagna Civica, la federazione di liste Civiche del territorio emiliano-romagnolo, alla quale aderisce la lista ‘Savignano Insieme’. Dice Sefora Fabbri, presidente del Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone e parte della lista civica ‘Savignano Insieme’: "Siamo entusiasti di aver partecipato come Savignano Insieme alla costruzione di Emilia-Romagna Civica, un’esperienza che da oggi prende il via per rafforzare ancora di più quella rete di liste civiche che si sono mosse durante la campagna elettorale delle regionali. Con me ci sono anche Alessio Tomei assessore di Savignano ai servizi sociali, sport e welfare, Andrea Guiduzzi consigliere comunale di Savignano Insieme e Gianmichele Napo nostro consigliere del quartiere Cesare. A Savignano abbiamo strutturato la lista civica attorno ad alcuni temi cardini della nostra città che come cittadini volevamo sottolineare: le proposte per le politiche giovanili, l’attenzione ai servizi di assistenza per famiglie e anziani, l’agricoltura e tanti altri ancora". Conclude la presidente Sefora Fabbri: "Con questa nuova realtà che si va a delineare nel panorama regionale abbiamo sentito le stesse energie e sensazioni ma declinate su un piano ancora più alto. Il dissesto idrogeologico, il calo demografico e la strategicità della Romagna sono temi moderati, riformisti e civici e sono fondamentali per la nostra realtà".

