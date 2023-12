’Savignano metro per metro’ finisce col botto

Si è concluso il viaggio alla scoperta di ’Savignano Metro per metro’. Le domeniche ideate da ’Savignano Eventi’ con il patrocinio del Comune, per trascorrere insieme qualche ora tra natura e cultura, hanno riscontrato un alto gradimento di pubblico. Il sesto e ultimo appuntamento, l’itinerario nell’Atene di Romagna ha visto la partecipazione di 60 persone, con visite guidate alle chiese di Suffragio e Santa Lucia. Il pomeriggio è proseguito con la visita guidata all’Accademia dei Filopatridi. Il gruppo è stato accolto in aula magna dall’accademico segretario Edoardo Maurizio Turci e da altri accademici che hanno illustrato la storia di questa antica istituzione culturale e filantropica.

Afferma il volontario Massimo Paganelli: "’Savignano Eventi’, capofila delle attività di Savignano metro per metro, ringrazia i cittadini che hanno partecipato quest’anno alle varie iniziative e l’Accademia dei Filopatridi, la Casadei Sonora, la cooperativa culturale Koinè, Agt-Associazione guide turistiche, la podistica Seven e il gruppo di camminatori ’Le volpi’, che hanno permesso lo svolgimento di questi momenti che uniscono la pratica sana di camminare alla scoperta delle tante bellezze di Savignano. Un ringraziamento al Comune di Savignano che ha patrocinato l’iniziativa"

e.p.