Savignano, nuovo consiglio comunale dei ragazzi

Passione per la cosa pubblica, partecipazione alla vita della città, coinvolgimento e invito all’impegno. Questi i valori richiamati dal consiglio comunale riunito in seduta straordinaria per la proclamazione degli eletti e la costituzione del consiglio comunale dei ragazzi 2025. Si tratta del nono anno di vita del progetto la cui paternità creativa si deve al compianto sindaco Sergio Gridelli, come ha spiegato il consigliere Lorenzo Silvagni iniziato nel 2016. Il consiglio in carica per il 2025 è stato proclamato dopo le elezioni del 22 gennaio che hanno coinvolto le classi 5ªA e 5ªB della scuola primaria Dante Alighieri e la classe 1ªG della scuola media secondaria Giulio Cesare. I neo consiglieri: Nizar Chlih, Zoia Dybeli, Costanza Fiumana, Alice Prospal Lamidi , Francesca Maiellaro, Sofia Manoli, Altea Mehilli, Leonardo Paleri, Eliza Piperku, Domenico Russo, Cecilia Sapignoli, Alex Siroli, Giovanni Toni, Arlind Xhakoj, Carolina Zamagni,Vittoria Zanetti. Supplenti: Alessandro Bastoni, Narjs Haer, Francesco Pasini, Anna Zangirolami. Dybeli Zoia sarà eletta sindaco, avendo ottenuto il maggior numero di preferenze. Il prossimo passo sarà quello della seduta di insediamento entro la prima metà di febbraio. Ha concluso il sindaco Nicola Dellapasqua: "Sottolineo il valore civico profondo di questo progetto, in cui l’Istituto comprensivo di Savignano ha sempre creduto e il cui contenuto riguarda il nostro futuro".