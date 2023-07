Savignano, Pasolini e Acini protagonisti al Congresso regionale della Lega

La Valle del Rubicone è ben rappresentata ai vertici della Lega Romagna. Durante il Congresso regionale del Carroccio, che si è svolto a Forlì, sono stati protagonisti due residenti a Savignano sul Rubicone. Veniero Pasolini, segretario della sezione Lega Valle del Rubicone, è stato eletto fra i componenti del direttivo regionale che coadiuverà il parlamentare Jacopo Morrone (nella foto con i due eletti) rieletto per acclamazione segretario regionale, mentre Patrizia Acini, capogruppo leghista in Consiglio comunale a Savignano, è stata eletta, col maggior numero di preferenze, come delegato al Congresso federale.

"Ringraziamo Jacopo Morrone per l’importante e assidua attività svolta in questi anni sul territorio e per la fiducia che ci ha sempre accordato - dicono Pasolini e la Acini - . Nell’intervento che ha preceduto la sua elezione, Morrone ha sottolineato come la Lega Romagna si sia rafforzata e abbia acquisito autorevolezza, sempre coerente su una linea politica equilibrata e salda sui nostri principi ideali. Abbiamo fatto il possibile per essere il punto di riferimento dell’area politica e sociale che si contrappone come alternativa amministrativa al Pd e alla sinistra. Ci riconosciamo in pieno nel quadro tratteggiato da Morrone e andiamo fieri di ciò che abbiamo saputo costruire con pazienza, umiltà e lavoro. Ci aspettano anni di grande attività: puntiamo a mete ambiziose e a coinvolgere in questo percorso le tante persone stanche e sfiduciate delle politiche di una sinistra che si dimostra sempre più estranea dalla realtà quotidiana dei cittadini, sempre più radicalizzata, senza prospettive e progetti".

e. p.