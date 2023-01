Savignano scatta sui pedali "In vetrina le nostre bellezze"

di Ermanno Pasolini

A 100 giorni dal 106° Giro d’Italia anche il ponte romano di Savignano sul Rubicone si è colorato di rosa. Savignano, città di tappa, farà parte di questo incredibile viaggio su due ruote. Il monumento è il primo dei luoghi cittadini che di qui a domenica 14 maggio saranno abbelliti e mostrati al pubblico che potrà cogliere l’occasione per conoscerne le caratteristiche e la storia.Quella di Savignano sul Rubicone è la tappa numero 9, una cronometro interamente piatta, per specialisti, che porterà a Cesena, con arrivo al Technogym Village, dopo 33,6 km di percorso. La partenza da Savignano è prevista nelle prime ore del pomeriggio. In vista dell’organizzazione di quella che sarà per tutta la città una giornata memorabile, è stato istituito un "Comitato di tappa" formato da tecnici e personale del Comune che si rapporterà con la cittadinanza, e in particolare le associazioni e le realtà che saranno coinvolte nelle operazioni di preparazione e organizzazione dell’evento per la parte tecnica ma anche comunicativa e di eventi. Il Comitato, già operativo, si rapporta direttamente con l’organizzazione del Giro d’Italia con cui è già in costante contatto. Dice il sindaco Filippo Giovannini: "E’ la prima volta per Savignano sul Rubicone avere una tappa con partenza del Giro d’Italia e avere una cronometro è un motivo in più di orgoglio. Per noi sarà l’occasione per valorizzare Savignano dal punto di vista economico e culturale, ma anche sportivo e una settimana dopo avremo il passaggio della Nove Colli. Una partenza che durerà dalle due alle tre ore e come presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare è un motivo in più di orgoglio per dare modo a tutti coloro che verranno di visitare le bellezze dei nove comuni dell’Unione"-.

Ha aggiunto Nicola Dellapasqua vicesindaco e assessore allo sport: "E’ un grande momento che ci rende orgogliosi perchè ci farà vedere la bellezza e l’importanza storica nei secoli con riprese tv da piazza Borghesi. Su tutto il centro storico avremo gli stand delle varie società che parteciperanno al giro. Il quartiere generale sarà sul grande piazzale Fausto Coppi davanti al Seven Sporting Club e il parcheggio dello stadio comunale Giuseppe Capanni. Sarà un grande momento di sport e di cultura avendo la fortuna del fiume Rubicone che attraversa Savignano. Un grande momento per la nostra città che ci rende orgogliosi. L’illuminazione rosa del ponte romano tornerà a Savignano un mese prima della tappa a cronometro del giro, dal 14 aprile al 14 maggio".