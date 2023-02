Savignano, sono iniziate le potature stagionali

di Ermanno Pasolini

A Savignano sul Rubicone da alcune settimane sono ricominciate, dopo l’arrivo dell’inverno e la caduta delle foglie, le potature stagionali. Gli interventi interessano come l’anno scorso varie tipologie di alberature e di verde e sono eseguiti dalla ditta ’Deltambiente’ per una spesa di 43mila euro.

Oltre alle potature, è previsto l’abbattimento, per problemi di sicurezza, di diversi alberi di cui dieci pini sul ciglio della via Emilia Ovest che versano in stato di degrado e pericolo di caduta; un cedro alto più di venti metri all’interno del giardino del Museo del Compito a San Giovanni che durante l’estate si è seccato e altre piante in varie zone di Savignano che necessitano di essere subito abbattute.

Potature di alleggerimento, con riduzione della chioma e rimozione delle parti secche, interesseranno i 23 tigli e il cedro presenti in via don Giovanni Verità, lato mare, verranno messe in sicurezza 50 alberature presenti nel parco di via Verdi, verranno potati i 30 platani in via Cipriani, gli otto cedri e platani presenti nel cortile della scuola elementare Dante Alighieri in centro storico e verranno potati e messi in sicurezza tre cipressi alti oltre 20 metri davanti alla Casa delle Associazioni in Borgo Madonna Rossa.

Dice Sefora Fabbri assessore al Verde: "Negli ultimi tre anni gli interventi effettuati sono stati e sono davvero numerosi, per circa 200mila euro di investimento. Questo ci ha consentito, oltre che un ottimo mantenimento, anche di diminuire tantissimi potenziali interventi d’urgenza in caso di forti venti e maltempo. Stiamo continuando a mantenere il verde esistente mettendoci la massima cura. Preziosissimo è il lavoro che sta venendo eseguito dai nostri operai comunali. Già la scorsa settimana hanno effettuato le potature di siepi, alberi e arbusti nel cortile della scuola materna Freccia Azzurra. Già eseguiti i lavori di risagomatura delle siepi in via della Repubblica fino alla rotonda del cimitero e anche nella vicina via San Giovanni Paolo. Terminati i lavori anche nella via Monte Sole. Sempre nel quartiere di Valle Ferrovia seguiranno le potature delle alberature nel parco di via Arcangeli, l’eliminazione dei rami bassi dei platani in via della Repubblica in parte già fatti e altre operazioni. Una trentina gli interventi programmati in tutti gli altri quartieri di Savignano con i lavori che proseguiranno fino a marzo 2023, ovvero fino alla fine della stagione di potatura. Il Comune ha inoltre in essere un rapporto con ’Lo Studio Verde’ di Forlì costituito da agronomi ai quali ci affidiamo per la valutazione tecnico-agronoma delle alberature comunali, per tenere sotto controllo periodico lo stato di salute del patrimonio arboreo comunale".