Savignano sul Rubicone, ecco l’almanacco illustrato con i francobolli

Gran lavoro a Savignano sul Rubicone per il Circolo Culturale Filatelico Numismatico ‘Rubicone’ e il suo presidente Giovanni Vitali (nella foto). Stanno preparando la 44a edizione della mostra filatelica 2023 ‘Almanacco Filatelico’. Sarà visitabile in occasione della Fiera di Santa Lucia, e sarà aperta nei giorni 8, 9, 10 e 13 dicembre nella sala Allende in Corso Vendemin, 18. Dice il presidente Giovanni Vitali: "Sarà questa la 44ª edizione e ancora una volta, oltre che soddisfare la nostra passione personale per la filatelia, c’è il nostro impegno, come sempre, di mostrare ai visitatori materiale sempre più bello ed interessante. Il tema della mostra sarà ‘Almanacco Filatelico’, con oltre 390 quadri che prendono in esame tutti i giorni dell’anno, con la descrizione del Santo, del personaggio e un avvenimento, il tutto illustrato con materiale filatelico". La manifestazione verrà ricordata da una cartolina illustrata a tema preparata dal pittore Nereo Castellani di Savignano sul Rubicone e per l’occasione con annullo speciale figurato emesso da Poste Italiane, che saranno presenti con un loro stand dalle 9 alle 14.

e. p.