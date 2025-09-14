Savignano, taglio del nastro per il 34esimo Si Fest

Inaugurato alla presenza di autorità, direzione artistica, amici e appassionati di fotografia il 34esimo Si Fest, festival della fotografia di Savignano. Venerdì piazza Borghesi, la Sala Allende e la Villa La Rotonda della famiglia Guidi Di Bagno, sono state le tre tappe inaugurali della prima serata del festival con la presenza di Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce. Il festival è entrato nel vivo con l’apertura di tutte le mostre oggi, fino alle 21, e con le letture dei portfolio dalle 9 alle 12. La terza giornata di festival riserva un programma fitto di appuntamenti. Si segnalano le visite guidate: alle 12 Fabio Domenicali al Monte di Pietà condurrà la visita alla sua mostra ’Teren Zielony’ e alle 17 al Don Baronio la presentazione di ’Where the world is melting’ con Jana Liskova. Alle 15.30 piazza Borghesi ospiterà la presentazione del progetto e dell’acquisizione del fondo di fotografia ’Tagliata dall’acque la terra. Immagini di un alluvione: Romagna 2023’. La mostra è visibile a ingresso libero nella fototeca comunale Marco Pesaresi in corso Vendemini, 57. La giornata si concluderà come da tradizione in piazza Borghesi con la cerimonia di consegna dei premi ’Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea’ 2025 e Premio Portfolio Werther Colonna, dalle 18.30. Le mostre saranno poi aperte il 20-21 settembre e 27-28 settembre dalle 10 alle 20.

e. p.