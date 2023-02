Savio Trail 2023, la stagione pronta allo scatto

Scocca l’ora del Savio Trail 2023, una stagione ricca di eventi che si svilupperanno dal 1° maggio al 30 novembre, e che andranno in scena a Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sàrsina, Verghereto. "Musica dal vivo, intrattenimento, gastronomia, trekking, passeggiate fra i suoni del paesaggio. La stagione più lunga dell’anno è alle porte. Con lo scopo di proporre un calendario di eventi ed iniziative veramente variegato, l’Unione Valle Savio ha pubblicato un avviso, cui potranno rispondere tutti i soggetti interessati alla definizione della programmazione di iniziative di animazione, promozione ed eventi turistici". Esordisce così l’Unione dei Comuni, che poi con l’assessore al Turismo dell’Unione, Marco Baccini, commenta: "Definire il calendario di iniziative con tutte le realtà che operano sul nostro territorio è di fondamentale importanza oltre che una modalità di promozione delle nostre bellezze paesaggistiche e culturali, basata sulla partecipazione attiva e diretta degli operatori che nel corso dell’anno accolgono turisti e visitatori rappresentando la nostra terra. Davanti a noi c’è una ricca stagione di appuntamenti. Infatti da maggio a novembre 2023, saranno diverse le occasioni di divertimento, socialità e intrattenimento che andranno in scena nei sei Comuni della Vallata, mettendo in rilievo la vocazione turistica di ciascun territorio".

Sottolinea poi Baccini: "Raccogliamo la straordinaria esperienza degli anni scorsi, con programmazioni impreziosite da rassegne proposte in luoghi incantevoli dal punto di vista naturalistico. A questo proposito, insieme alla DMC, che si occupa della promozione del turismo della Valle del Savio, continueremo a promuovere il cicloturismo e la conoscenza di angoli naturali ancora poco noti. A disposizione di tutti i proponenti ci sono 110mila euro di cui 90mila euro saranno destinati alle proposte progettuali selezionate e presentate dalle imprese e 20 mila euro ad associazioni ed enti del Terzo settore".

Le proposte progettuali dovranno riguardare percorsi a piedi, in bici o con mezzi d’epoca, per raggiungere il luogo scelto per l’evento, performance artistica all’aperto, degustazioni di prodotti enogastronomici tipici e tanto altro ancora. Potranno essere presentate da mercoledì a venerdì 31 marzo. Tutti i soggetti interessati all’avviso pubblico potranno prendere parte (di persona oppure online) a due incontri di accompagnamento e studio dei documenti, che si terranno giovedì 9 marzo, dalle 15 alle 16,30, a Palazzo del Capitano a Bagno e martedì 21 marzo dalle 11,30 alle 13 nella sala del Consiglio comunale a Cesena in piazza del Popolo.

Gilberto Mosconi