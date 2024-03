Savio Trail 2024 tra natura e spettacoli

Si accendono di nuovo i riflettori sulle bellezze della Valle del Savio. Succederà tra poche settimane, precisamente il 1° aprile 2024, quando prenderà il via la rassegna "Savio Trail 2024", ricca e variegata proposta di iniziative ed eventi di intrattenimento ed animazione che mettono in primo piano le bellezze del territorio attraversato dal fiume Savio. Sarà un’estate caratterizzata da storia, natura, folclore e tradizioni, e non mancheranno, altresì, esperienze a contatto con la natura e all’insegna dei sapori e dei profumi della cucina romagnola. Gli uffici preposti stanno lavorando alla definizione delle linee di indirizzo per l’organizzazione di un sistema integrato di iniziative di animazione, promozione ed eventi turistici da realizzare nel territorio dell’Unione Comuni Valle Savio (Bagno, Cesena, Mercato, Montiano, Sarsina, Verghereto). A questo proposito, l’Unione ha destinato un pacchetto di 140 mila euro da ripartire, rispettivamente, fra imprese (70 mila euro) ed enti del Terzo Settore (70 mila euro) che parteciperanno al bando. Commenta l’assessore dell’Unione con delega al Turismo e sindaco di Bagno, Marco Baccini: "Confermiamo le politiche intraprese in questi anni sul fronte turistico e a supporto della promozione del patrimonio artistico, culturale, storico e turistico del territorio della Valle del Savio. Siamo certi che la piena partecipazione di imprese, associazioni e cittadini sia l’ingrediente migliore per continuare a sviluppare azioni tese a mettere in primo piano il territorio. Nel i 2022 e 2023 sono stati realizzati 27 eventi "Savio Trail" in tutti i sei Comuni coinvolti, con circa diecimila partecipanti l’anno e oltre 200 chilometri percorsi a piedi o in bici". Nelle prossime settimane sul sito dell’Unione Comuni Valle Savio sarà pubblicato un Avviso pubblico rivolto a imprese ed enti del terzo settore, attraverso cui sarà garantita una parziale copertura delle spese sostenute per la relativa organizzazione e gestione. Inoltre, ai proponenti sarà riservata l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico. Le proposte progettuali dovranno avere l’offerta di animazione, eventi, iniziative, attività di promozione turistica per il 2024. Tra esse anche la valorizzazione delle eccellenze naturalistiche della Valle del Savio e dei geositi individuati dalla Regione Emilia-Romagna, che sono: Miniere di Formignano; Miniere di Boratella; Marmitte dei Giganti di rio Crocetta e fosso Molinello (Montalto); Cascate e marmitte dei giganti del torrente Alferello; Crinale Macchia del Cacio, Monte Castelluccio, Monte Carpano. gi.mo.