Savio Trail, Mercadini a San Romano "Racconto la Bibbia e il suo umorismo"

Roberto Mercadini è il protagonista di Savio Trail, la rassegna di musica, spettacolo, degustazioni ed escursioni organizzato dall’Unione Valle Savio in collaborazione con le realtà del territorio. Stasera a San Romano, frazione di Mercato Saraceno, l’attore metterà in scena lo spettacolo "Fuoco nero su fuoco bianco" dediato alla Bibbia e all’umorismo ebraico. La serata avrà inizio alle ore 19.30: nel prato della chiesa sarà possibile fare picnic ma anche cenare con il pesce fritto, vino e bevande cucinati dalla Pro loco. Alle 21.30 il monologo di Mercadini. "Nella Bibbia ebraica c’è l’umorismo ebraico – dice l’attore – e se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello tra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira anti-monarchica si celi dietro il nome Saul".