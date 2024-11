Saviors, debutto amaro in trasferta a Modena

I Saviors Cesena hanno disputato il primo incontro della loro storia nel campionato Federale di rugby di Serie C, cedendo in trasferta 29-14 contro il Modena Rugby 1965. La partenza in salita è stata dovuta da un lato all’indiscusso valore dell’avversario e dall’altro a una prima mezzora giocata sottotono dai cesenati, evidentemente alle prese con la tensione dell’esordio in categoria, unita a una sorta di timore reverenziale, che si è però progressivamente sciolto nel corso del match.

La partita. I modenesi partono subito forte e sfruttando l’iniziale contrattura nel gioco dei Saviors segnano ben quattro mete nei primi trenta minuti portandosi sul 24–0. A questo punto però gli ospiti si scrollano di dosso l’ansia da debutto e cominciano a mettere in campo le loro reali capacità, conquistando una crescente presenza nella metà campo modenese, segnando due mete e chiudendo la frazione sul parziale di 24–14.

Nella ripresa la confidenza acquisita permette ai Saviors di impostare un gioco funzionale, sfruttando finalmente la superiorità in mischia nel campo aperto; in una frazione di gioco gestita con accortezza nascono quindi molte azioni fermate all’ultimo e anche una meta poi annullata dall’arbitro. In chiusura l’esperienza degli emiliani porta all’ultima realizzazione dell’incontro e dunque al risultato finale 29–14. Per quanto visto in campo, al di là del risultato i Saviors non hanno sfigurato, pagando l’inesperienza nella nuova categoria soltanto nella prima parte di gara e mostrando dunque di saper imparare in fretta ad ambientarsi, dote che sarà ovviamente fondamentale nel prosieguo del torneo e che i cesenati dovranno consolidare settimana dopo settimana.

I risultati della prima giornata del campionato Serie C Regionale: Modena Rugby 1965-Saviors Social Rugby 29-14; Rugby Colorno-Rugby Guastalla 2008 26-5; Ravenna Rugby-Rimini Rugby 40-15. Il Rugby Bologna 2008 ha osservato il turno di riposo.