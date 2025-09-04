Sbanda con il camion e finisce nella scarpata

Forse un malore all’autista ha provocato l’incidente di ieri mattina: il camion che guidava è finito fuori strada sulla carreggiata mare della statale Adriatica in territorio di Savignano sul Rubicone. Poco dopo le 9 il mezzo di un’azienda di ortofrutta di Cesenatico stava rientrando alla base. Il cesenate alla guida prima ha sbattuto contro il guard rail di sinistra e quasi un chilometro dopo, appena passato l’imbocco della superstrada a San Mauro Mare è andato a sbattere contro il guard rail di destra, lo ha letteralmente divelto ed è rimasto in bilico trattenuto dagli alberi in quanto in quel punto la statale Adriatica si trova in posizione sopraelevata, sopra la provinciale 10 Cagnona che conduce a San Mauro Mare. Fortunatamente per il 65enne non ci sono state gravi conseguenze, è uscito dal posto di guida cosciente e parlava tanto è vero che i sanitari dell’ambulanza del 118 arrivati poco dopo sul posto lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena in codice 1, non grave.

Sul posto per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono arrivati gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare mentre una pattuglia della Polizia Locale di San Mauro Pascoli ha bloccato l’ingresso a San Mauro Mare, facendo deviare il traffico a Gatteo Mare da dove è stato fatto rientrare anche il traffico proveniente da Rimini e fatto uscire obbligatoriamente a San Mauro Mare. Sul posto anche la Polizia Stradale di Rimini e il personale dell’Anas. La fortuna ha voluto che ci fosse in quel punto nella profonda scarpata un nutrito gruppo di grossi alberi che ha trattenuto il camion, riportato sulla carreggiata da due gru fatte arrivare da Cattolica. Il camion è stato portato via da un carro attrezzi e la statale è stata riaperta al traffico poco dopo le 13, quattro ore dopo la chiusura, dopo che era stata ripulita e messa in sicurezza dal personale dell’Anas. Sull’altra carreggitata, quella a monte, Cesenatico-Rimini, il traffico non ha avuto problemi, a parte i soliti curiosi che rallentavano per fare le foto, a rischio così di incidenti.

Ermanno Pasolini