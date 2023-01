Sbanda il mercato dell’auto: crollo del 20%

di Luca Ravaglia Quasi il 20% di immatricolazioni in meno in dodici mesi. Il 2022 è stato un anno particolarmente complicato per il mercato dell’auto e il nostro territorio non ha fatto eccezione. Lo dimostrano i dati che parlano di 6.730 veicoli immatricolati nell’area di Forlì Cesena, contro gli 8.220 registrati nel 2021. I numeri sono in larga parte trasversali e riguardano prima di tutto le auto maggiormente vendute: in cima alla lista c’è per esempio Fiat, che ha visto scendere i suoi numeri da 1.109 a 597, quasi la metà. La stessa identica cifra è stata raggiunta da Dacia, protagonista invece di una crescita valsa la conquista del ‘parimerito’ con partenza da quota 564. Restando in tema di marchi più commercializzati, al terzo posto c’è Volkswagen (scesa da 632 a 562), seguita da Ford (passata da 623 a 525). Detto di Dacia, in forte controtendenza è andata anche Toyota che nel 2021 aveva visto immatricolare 365 veicoli, passati a 433 nel 2022, quarto posto nella classifica generale davanti a Renault, Opel e Peugeot. Bene Mercedes, che da 292 è cresciuta fino a 305 e benissimo Porsche che ha quasi raddoppiato, balzando da 33 a 51 nuove auto messe in circolazione....