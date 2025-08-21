’S.b.t.’, il nuovo singolo di Alessandro Rossi dj

È uscito ’S.t.b.’ (Siamo troppo benedetti), il nuovo singolo di Alessandro Rossi dj, di Savignano e marito della notissima showgirl Francesca Cipriani. Rossi è produttore e dj attivo nel panorama dance nazionale, in collaborazione con Verde Cesenatico, il tik toker romagnolo diventato virale grazie ai suoi video dedicati alla riviera. Dice: "Il brano, dinamico e solare, nasce come risposta creativa e ironica all’ondata di critiche ricevute online dai video di Verde Cesenatico. Nati come semplici manifestazioni di affetto verso la città di Cesenatico e il litorale romagnolo, quei contenuti hanno attirato commenti offensivi e denigratori. Da qui, l’idea, mia, di trasformare quella negatività in musica, e rispondere con un inno alla bellezza e alla vitalità della riviera. Il risultato è un brano dance che richiama le atmosfere estive, ma con un messaggio chiaro: siamo fortunati a vivere in un territorio ricco di storia, accoglienza e tradizione, che merita di essere raccontato e difeso con orgoglio".

Il singolo rievoca anche l’epoca d’oro di Cesenatico, quando la riviera era considerata la punta di diamante del turismo balneare italiano, spesso scelta anche come location cinematografica. Il ritornello richiama esplicitamente i tempi di ’Acapulco, prima spiaggia a sinistra’, celebre film con Gigi e Andrea girato proprio a Cesenatico. Con S.t.b., Alessandro Rossi dj e il tik toker Verde Cesenatico confermano la loro capacità di coniugare musica e racconto del territorio, unendo sonorità moderne a un messaggio autentico e carico di significato. Da sempre attenti alle tendenze e al linguaggio dei giovani, il dj e il tik toker firmano una traccia perfetta per l’estate ma valida tutto l’anno: un invito a ballare, sorridere e credere nella forza delle proprie radici. Conclude Rossi: "Questa canzone è una risposta allegra a chi ci critica senza conoscere davvero la nostra realtà, un modo per valorizzare la riviera e farla riscoprire alle nuove generazioni".

Ermanno Pasolini