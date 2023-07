Scacchi e dama sull’erba Lezioni per bimbi e adulti all’aperto al Com@Bar

Un modo educativo e divertente per trascorrere l’estate in città è quanto propone l’Associazione la scacchiera di Onnon che insegna a bambini ed adulti il gioco degli scacchi e anche della dama. "Si parte con il programma Green City ’23 – dice la presidente Elisabetta Ciracò -, in collaborazione con Arci Romagna e la scuola musicale Chorus Institute di S. Giorgio. Proponiamo incontri settimanali, tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19, presso l’Area Verde del [email protected] , in via G. di Vittorio n°215, zona Ippodromo". "Ringraziamo la gerente – continua Ciracò -, che condivide l’importanza di poter offrire ai bambini, ai ragazzi e adulti del territorio alluvionato e non solo, la possibilità di incontrarsi e stare in compagnia in un itinerario che parte si concluderà a fine settembre con la partita vivente al Parco per Fabio presso la Scacchiera Gigante di Onnon, nella speranza che venga rimessa in ordine per poterla utilizzare a servizio di tutti i cittadini. Per l’occasione finale del percorso Green City, l’associazione musicale Chorus sarà presente con intermezzi musicali che allieteranno il pomeriggio insieme". Inoltre, l’Associazione di Onnon ha avviato in modalità online l’invito a scrivere, disegnare ed utilizzare qualsiasi linguaggio espressivo per raccontare i vissuti provati durante il periodo dell’alluvione, con lo scopo di valutare gli effetti traumatici che tale esperienza, unita al periodo Covid, possano avere determinato relativamente al disagio emotivo. A tutti coloro, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, nonni e genitori che vorranno partecipare nei pomeriggi di mercoledì, all’area verde del ComBar, si chiede di portare la propria scacchiera e una stuoia per stare sul prato, per apprendere le regole del gioco in compagnia. Per info: [email protected] Raffaella Candoli