Scacco alla Banda della Magliana

Inizia dunque una quarta vita per l’ex colonia marina Prealpi di Villamarina di Cesenatico. Dopo aver ospitato molti bambini durante le stagioni estive, negli anni Novanta passò nelle mani di malavitosi e nel 2001 venne confiscata dal Tribunale di Roma ad una società legata alla Banda della Magliana. La colonia passò poi dallo Stato alla regione Emilia Romagna e nel 2004 dalla regione al Comune di Cesenatico, in base alla legge sui beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata, dietro il vincolo di destinarlo a finalità sociali. Negli ultimi anni la superficie della Prealpi era stata utilizzata come parcheggio da alcuni albergatori, ora le nuove case popolari.