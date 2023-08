Scambio di deleghe, soddisfatta la vicesindaca

di Giacomo Mascellani

La lista Cesenatico Civica plaude al cambio di deleghe fra il sindaco Matteo Gozzoli, a cui vanno l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la vicesindaca Lorena Fantozzi espressione di Cesenatico Civica, a cui va la delega per l’ambiente.

In un comunicato la lista ritiene questa nuova delega un riconoscimento importante al lavoro finora fatto, in quanto fin dalla sua nascita ha sempre messo il tema dell’ambiente in cima alle priorità. "Sono contenta - dice la vicesindaca Fantozzi - di questa delega su cui ho iniziato a lavorare fin da subito con forte impegno e studio. Ringrazio il sindaco Matteo Gozzoli per la fiducia che ha dimostrato nell’affidarmi l’ambiente. Siamo di fronte a qualcosa di fisiologico che mi permetterà d’integrare il mio operato con quanto fatto in questi quasi due anni con i progetti dedicati alla pesca, temi centrali per Cesenatico a cui stiamo lavorando senza sosta. Questa delega comprende anche una serie di iniziative, molte delle quali rivolte ai bambini, che già funzionano bene e noi vogliamo potenziarle e strutturare ulteriormente, come ’Piedibus’, ’M’illumino di meno’ e la ’Settimana della mobilità sostenibile’. La sinergia con gli altri assessori sarà fondamentale, perché l’ambiente e la sostenibilità riguardano molti dei temi e delle attività portate avanti dal Comune a partire dalla scrittura del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile attualmente in corso".

Stefano Pignotti, coordinatore di Cesenatico Civica, è orgoglioso di questa delega ottenuta: "Lorena Fantozzi avrà tutto il nostro supporto per portare avanti progetti e tematiche a noi cari, come la promozione delle fonti rinnovabili, il contrasto e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la mobilità sostenibile, la difesa del territorio e molto altro. Tutto questo promuovendo anche un ruolo attivo della cittadinanza. Mettere al centro delle nostre politiche la sostenibilità ambientale, sia in chiave turistica che di sviluppo, è sempre stata una nostra priorità e il passaggio di questa delega a Lorena ci darà ancora più spinta nel farlo".

La delega all’ambiente è considerata molto importante anche per quanto riguarda le politiche sulla pesca, una delle principali attività economiche di Cesenatico, e si inserisce nel lavoro svolto negli ultimi anni per intercettare fondi europei, che sono preziosi e in dispensabili per realizzare progetti e opere pubbliche nell’area portuale.