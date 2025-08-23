Scantinati e sottopassi di nuovo allagati

Siamo alle solite. Il violento nubifragio che si è abbattuto nella Valle del Rubicone giovedì nel tardo pomeriggio ha causato diversi disagi. Allagati nuovamente i sottopassi ferroviari di Savignano in via Nazario Sauro che collega la città a San Mauro Pascoli, il sottopasso semaforico di via Raffaello Sanzio e quello di Gatteo Mare. Tutti chiusi per qualche ora in attesa del deflusso delle acqua e della pulizia degli scoli. Allagati anche tanti scantinati o seminterrati e dai tetti sono volate anche tegole. Ma a dire il vero ci sono famiglie che in 45 anni non avevano mai avuto scantinati allagati e la potenza del vento e della pioggia mista a grandine hanno mandato in blocco le pompe di sollevamento anche nelle case private. Il violentissimo nubifragio, una vera e propria bomba d’acqua, ha terrorizzato molte famiglie e diverse sono state le chiamate ai vigili del fuoco. Poi tutto è passato, i sottopassi sono stati riaperti, anche grazie ai vigili del fuoco e alla Protezione civile e le famiglie tutte a contattare idraulici per fare controllare le pompe di sollevamento e aziende di muratori per rimettere a posto coppi e tegole.

Per quel che riguarda i sottopassi cosa stanno facendo gli enti preposti per mettere in sicurezza ed evitare altri allagamenti? Nel giugno 1997 era bastato un temporale di forte intensità di un’ora per allagare i due sottopassi di Savignano. Allagamenti che non sarebbero dovuti succedere in quanto dopo quelli del giugno 1995 e dell’ottobre 1996 in via Nazario Sauro nel sottopasso venne costruito un impianto di sollevamento, fiore all’occhiello nel suo genere, costato 2 miliardi di vecchie lire che però non ha funzionato. Poi all’inizio del nuovo millennio ne venne realizzato un altro del costo di oltre un milione di euro con la promessa che non ci sarebbero stati più allagamenti. E così è accaduto per vent’anni fino all’agosto 2024 quando tutto si allagò di nuovo.

Dicono il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessora alle manutenzioni Roberta Armuzzi: "Il nostro territorio è stato colpito ancora una volta da un temporale intenso, un fenomeno straordinario. Siamo in contatto con Hera per il monitoraggio dei sottoservizi e una verifica approfondita delle reti di raccolta delle acque nelle zone della città maggiormente colpite, per programmare eventuali azioni che ci servano a prevenire e gestire i disagi alle persone, e al territorio. L’obiettivo è sempre quello di essere al servizio dei cittadini, nell’affrontare la grande sfida che ci pongono i fenomeni atmosferici estremi. Come amministrazione comunale, ci teniamo a portare la nostra solidarietà a tutti i cittadini colpiti dalla problematiche provocate da questa bomba d’acqua: siamo al lavoro per minimizzare i disagi, e aumentare la resistenza della nostra città a questi fenomeni nuovi. Infine, ringraziamo sentitamente i volontari della Protezione civile e la Polizia locale, che ci hanno affiancato nella gestione delle situazioni di criticità".

Ermanno Pasolini